Tarım Arazileri Kiraya Verilecek, Destekleniyor

TARIM ARAZİLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ YENİ UYGULAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelikle, üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine yönelik adımlar attı. Bu durum, kamuoyunda “devlet tarım alanlarına el koyacak” algısıyla yankı buldu. Gayrimenkul Uzmanı Harun Tavlı, yürürlüğe giren yasa ile birlikte tarım arazilerine katma değer sağlanacağını açıkladı. Bakanlık, kullanılmayan tarım arazileri için harekete geçti ve mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan, 2 yıl boyunca işlenmeyen bu arazileri kiralamak amacıyla yeni bir süreç başlattı.

ARAZİ TESPİT KOMİSYONU KURULACAK

Tarım arazilerinin kiralama işlemleri için il ve ilçe tarım müdürlükleri bünyesinde Arazi Tespit Komisyonları oluşturulacak. Kiraya verilecek arazilerin maddi değerleri, o bölgedeki 3 tarım arazisi üzerinden hesaplanacak. Bu uygulamayla, tarım alanlarında katma değer sağlanması hedefleniyor. Kamuoyunda “devletin tarım arazilerine el koydu” iddialarının yanlış olduğunu vurgulayan Emlak Danışmanı Harun Tavlı, “Tarım arazilerine el konulması gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

KİRALAMA İŞLEMLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILACAK

Devletin, tarıma katma değer katma adına gerçekleştirdiği bu uygulamanın şeffaf olduğunu belirten Tavlı, işletilmeyen tarım arazilerinin kiralanma yoluna gidildiğini söyledi. Kiralama işlemlerinin bölgedeki yerleşik halka öncelik verecek şekilde düzenlendiği ve köy muhtarlıkları ile tarım müdürlükleri aracılığıyla yürütüleceği ifade edildi. “Bu uygulama, hem tarıma hem ülkeye katkı sağlamayı amaçlıyor” diyen Tavlı, 30 Eylül ile 1 Ağustos tarihleri arasında kiralama formülünün uygulanacağını belirtti. İşlenmeyen tarım arazilerinin mutlaka işletilmeli ve tarıma katkı sağlaması gerektiği vurgulandı.