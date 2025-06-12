Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım Zirvesi’nde konuştu.

ZİRVENİN GÜNDEMİ: SU VERİMİLİĞİ VE SAĞLIKLI GIDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’ne katıldı. Özel oturumda, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in moderatörlüğünde, bu yıl açıklanan 4’üncü Tarım ve Orman Şurası’nın 86 maddelik sonuç bildirgesi ele alındı ve su verimliliği konusunun önemine vurgu yapıldı.

SAĞLIKLI GIDA KONUSUNDA SORUMLULUK

Bakan Yumaklı, programda yaptığı konuşmada, “Biz, bu ülkenin insanlarının kendi çoluk çocuğumuz, ailelerimiz, arkadaşlarımız, eşimiz dostumuz da dahil olmak üzere sağlıklı gıdaya erişiminden sorumluyuz” dedi. Pestisit konusu üzerine konuşan Yumaklı, ihraç edilen ürünlerin geri dönüş oranının binde bir, en fazla binde iki olduğunu belirtti. “Bunların hepsi pestisit sebebiyle geri dönmüyor” diyen Bakan, bu geri dönüşlerin yarısının ürünlerin özelliğinden kaynaklandığını örneklerle açıkladı.

PESTİSİT DENETİMİ ŞEFFAFLIĞI

Bakan Yumaklı, Türkiye’deki pestisit kontrollerinin nasıl yapıldığına dair, “Tarladan başlamak üzere, üretim sahası, paketleme tesisleri, haller ve son tüketim yerlerinde bu denetimler yapılıyor” açıklamasında bulundu. Uygunsuz bulunan pestisit içeren ürünlerin imha edildiğini belirten Bakan, bu denetimlerin sonuçlarının paylaşılması gerektiğinin altını çizdi. “Bu pestisit konusu, herkes için doğal olarak ve son derece haklı bir şekilde hassas bir konu” diyen Yumaklı, korku pompalandığını ifade etti.

SORUNLU ALANLARIN ANALİZİ VE TAKİP SİSTEMİ

Yumaklı, “Sorunlu alanları analiz ediyoruz” diyerek, denetimlerin sonuçlarının belli zamanlarda kamuoyuna aktarılacağını söyledi. Üreticilerin, ürünlerini korumak için zirai ilaç kullandıklarını belirten Bakan, hasat zamanının önemi üzerine vurgu yaptı. Ayrıca, ürün takip sisteminin geliştirilmesi yönünde, barkod sistemini tüm ürünlerde uygulayacaklarını duyurdu. “Güvenilir gıdaya ulaşma konusunda, taklit-tağşişle başladık” diyen Bakan, bu sistemin önümüzdeki yıl aktif hale getirileceğini ifade etti.