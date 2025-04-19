Tarım Bakanı Toplantı Yaptı

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HAZIRLIKLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun’da Doğu Karadeniz illerinde görevli il ve bölge müdürleriyle bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, zirai don olayları başta olmak üzere, tarımsal üretim ve orman, su ile doğa koruma konularındaki faaliyetler ele alındı. Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Sıvacı köyünde zirai dondan etkilenen fındık bahçesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

FINDIKTA EKONOMİK DEĞER

Yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Yumaklı, “Ülkemiz için çok önemli ekonomik değeri, çok kıymetli bir ürünün yine bu hadiseden etkilenmesiyle alakalı yerinde tespit yapıp üreticilerle birlikte olmak üzere geldik.” dedi. 2024 yılında 717 bin ton fındık üretimi gerçekleştiğini, bunun 324 bin tonunun ihraç edildiğini belirterek, “Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir gelir, ülkemizin ekonomisine katılmış oldu.” ifadesini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğine de dikkat çekerek, “Küresel iklim değişikliğinin etkisi artık yadsınamaz bir gerçek; hayatımızın tam göbeğinde.” dedi. Son 30 yılın en düşük sıcaklığının kaydedildiğini vurgulayan Yumaklı, tarımsal alanların etkilendiğini ve özellikle Giresun’un fındık üretimindeki payının bunun üzerindeki etkisine dikkat çekti.

HASAR BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Zirai don etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan, tespitlerin devam ettiğini ve TARSİM sigortası olanların ödemelerini alacağını belirtti. Hasar tespitleri sonrasında çiftçilere yapılacak ödemelerin süresi ve takvimi hakkında bilgi verdi.

ÜRETİCİLERİ TARSİM SİGORTASINA DAVET

Üreticilere çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, “Genellikle meyve çeşitlerinde etkilenmeler yaşandı. Bu ürünler; armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali, üzüm ve fıstıktır.” açıklamasında bulundu ve üreticilerin TARSİM sigortası yaptırmalarını teşvik etti.

DONDAN ETKİLENMEYEN ÜRÜNLER

Yumaklı, baklagiller ve ayçiçeği gibi ürünlerin zarardan etkilenmediğini belirtti ve üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. “Zirai don olayında etkilenen meyve türleri dışında ülkemiz için önemli olan stratejik ürünler etkilenmedi.” dedi.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bakan Yumaklı, “Artık yurt dışına bağımlıyız, gıda arz güvenliği açısından çok büyük bir sorun olacak” gibi ifadelerin gerçekle bağdaşmadığını belirtti. “Ülkemizin gıda arz güvenliğine ilişkin bir problem yaşaması söz konusu değil.” ifadeleriyle durumu özetledi.