Tarım Bakanı Yumaklı Kastamonu’da Bayramlaştı

BAŞKAN YUMAKLI’NIN BAYRAM PROGRAMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’da Şeyh Şabanı Veli Camii’nde bayram namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile birlikte bayram namazını eda etmek üzere camiye geldi. Burada namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşarak, onların mutluluklarına ortak oldu.

VATANDAŞLARLA SOHBET

Bayramlaşmanın ardından, Bakan Yumaklı vatandaşlarla bir süre sohbet edip, onların bayramlarını kutladı. Daha sonra, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada da personelle bir araya gelerek çalışanların bayramlarını tebrik etti. Bu ziyaretler, bayram coşkusunu paylaşma ve birlikteliği pekiştirme amacı taşıdı.

KASTAMONU’DA BİR ARADA OLMA İMKANI

Tarım ve Orman Bakanı’nın Kastamonu ziyaretleri, bölgedeki vatandaşlar için önemli bir anlam taşıdı. Bayram döneminde gerçekleştirilen bu tür buluşmalar, halk ile devlet arasındaki bağları güçlendiriyor.