Tarım Bakanı Yumaklı, Şap Hastalığı Açıklamasında Bulundu

YENİ ŞAP HASTALIĞI ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, “Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldü” ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve diğer davetliler de eşlik etti.

KISITLAMALAR KALDIRILDI

Bakan Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Hakkari ve Van’da uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını, hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyurdu. Bunun yanı sıra, önümüzdeki hafta içerisinde Çorum’un da yer aldığı 17 ilde daha hayvan pazarlarının açılacağını bildirdi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Yumaklı, şap hastalığının bakanlığın gündeminde olduğunu belirterek, “Şap hastalığını ilk fark ettiğimiz andan itibaren hayvan pazarları başta olmak üzere hayvan hareketlerini kısıtlayarak bu hastalığın yayılmasını engelledik. Şap enstitüsü de hemen yeni serotipe karşı aşıyı üretti ve bugüne kadar 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85’in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz” dedi.

ÜRÜTİCİLERE TEDBİR UYARISI

Üreticileri şap hastalığına karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet eden Bakan Yumaklı, Türkiye’de kırmızı et tedarikinde bir sorun olmadığını, ayrıca şap hastalığının hayvandan insana geçmediğini belirtti.