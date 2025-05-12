Tarım Bakanlığı Denetim Yapıyor. Türkiye’de Kalıntı Mücadelesi Artıyor

TARIMDA DENETİMLER ARTIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, “Türkiye’de kalıntı ile mücadele kapsamında tarlada, bağda, bahçede ve seralarda denetimler yapıyoruz. Yılda 20 ila 30 bin arasında denetim yapıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. Dilber, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen Uluslararası Bitki Sağlığı Günü etkinliğinde, bitki sağlığının gıda güvenliğinin temeli olduğunu vurguladı. Zararlılarla enfekte olmuş bitkilerin, gıda kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini de gündeme getiren Dilber, bitki sağlığını koruma çalışmaları kapsamında farkındalığı artırmak için çaba harcadıklarını ifade etti. Türkiye’de 668 zararlı organizmanın bulunduğuna dikkat çeken Dilber, bunun ülkenin ürün ve iklim çeşitliliğinden kaynaklandığını belirtti. İklim değişikliğinin zararlı organizmaların gelişimlerini hızlandırarak bitkisel üretimi tehdit ettiğini söyledi.

Dilber, bitki sağlığını korurken doğa dostu mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak zorunda olduklarını dile getirdi. “Zararlılarla mücadele ederken diğer taraftan insan, çevre ve hayvan sağlığını da dikkate almak durumundayız. Biyolojik yöntemlere ağırlık veriyoruz. 15 yıldır biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilerimize destek oluyoruz.” diyen Dilber, kimyasal kullanımı azaltmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar, böcek salımı ve doğal düşman kullanımı gibi yöntemlerin benimsendiğini açıkladı. Pestisit kalıntısı denetimlerini her geçen yıl artırdıklarını da belirten Dilber, “Sadece Antalya’da 6 bin farklı üretim yerinde denetimler yaptık. Önceliğimiz çevre, insan ve hayvan sağlığı. Bu konuda her türlü tehditle mücadele ediyoruz.” dedi.

KALINTI İLE MÜCADELE YILI 2025

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, 2025 yılının kalıntı ile mücadele yılı ilan edildiğini hatırlattı. Antalya’da tarımsal üretimin ciddi emeklerle yapıldığına değinen Erkal, tüm kent sakinlerinin bir şekilde üretimle ilişkili olduğunu kaydetti. Son günlerde sosyal medya platformlarında yaş sebze ve meyvede pestisit kalıntısının fazla olduğu yönünde paylaşımlar yapıldığını belirten Erkal, “İnsanlara zehir yedirdiğimiz yönünde yayınlar yapılıyor. Bu üreticiye yapılan çok büyük bir saygısızlıktır.” diye konuştu. Türkiye’nin, Avrupa’daki ve dünyadaki birçok tarımsal, bitkisel üretim yapan ülkeden çok daha iyi durumda olduğunu ifade eden Erkal, sağlıklı gıda temini için bakanlık politikaları çerçevesinde ciddi denetimler, kontroller ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VURGUSU

Antalya’da geçtiğimiz yıl hasat öncesi 6 binin üzerinde numune alındığını belirten Erkal, “Az miktarda da olsa uygunsuz olanlarla ilgili idari yaptırımlar yaptık, bazı ürünlerin imhasını sağladık. Üreticimiz ciddi anlamda bilinçli ve bilgili.” ifadesini kullandı. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, su kullanımının Antalya gibi yağış alanı olan bir şehirde dahi tehlikeli boyuta ulaştığını vurguladı. Antalya’nın örtü altı üretimde Türkiye’nin lider kenti olduğunu belirten Hacısüleyman, “Özellikle su kullanımı ve toprağın verimliliğini maksimum düzeyde kullanmamız lazım. Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimini sağlamamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.