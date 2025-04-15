Tarım Bakanlığı Mücadele İçin Girişimlerde Bulundu

ÇİFTÇİLERİN MAHSUL ZARARLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dondan etkilenen çiftçilere ilişkin bilgi vererek, “Çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, dona bağlı zorlukların altını çizdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMSAL ÜRETİM

Erdoğan, “İklim değişikliği, bazen kuraklık bazen de dolu ve zirai don gibi meteorolojik olaylarla kendisini belli ediyor.” dedi. Hava koşullarındaki ani değişimlerin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, “Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sebebiyle ülkemizin belli bölgelerinde don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Tüm üreticilerimiz, çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

TARIMDA ALINAN ÖNLEMLER

Açıklamalarının devamında Erdoğan, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk günden beri süreci yakından takip etti.” ifadesini kullandı. Gıda arz güvenliğine dair endişeleri dile getiren Erdoğan, “Tarım Bakanlığımız, dün yaptığı açıklamayla karşı karşıya olduğumuz ilk tabloyu ortaya koydu. Başta hububat, baklagiller ve tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurtiçi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek risk yok. Fakat belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu.” dedi.

ÜRETİCİ ZARARLARININ TELAFİSİ

Alınan tedbirlere değinen Erdoğan, “Bugünkü kabine toplantımızda, üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabiliriz bunu enine boyuna değerlendirdik.” dedi. Ayrıca, “Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı.” sözlerini de ekledi. Erdoğan, Tarım Bakanı’na konu ile ilgili çiftçilerle istişarelerde bulunması için gerekli talimatları verdiğini vurguladı ve “Bu çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz.” diye konuştu.