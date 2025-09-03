Gündem

Tarım Bakanlığı, Zayıflama Çayı’nda İlaç Tespit Etti

GIDA ÜRÜNLERİNE YENİ DENETİMLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş uygulayan markaları ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Bu platformda ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında, sağlığı riske eden firmalar, markalar ve ürünler listeleniyor.

YENİ ÜRÜNLER LİSTEYE EKLENDİ

Son güncellemeyle birlikte, 6’sı sağlık riski taşıyan toplam 28 yeni ürün listeye dahil edildi. Bal, tereyağı, gazoz ve kıyma gibi birçok ürün bu liste içerisinde yer alıyor. Denetimler sonucu, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. Ayrıca, İzmir’in Torbalı ilçesinde et ürünleri satan bir firmanın, dana sucuklarına sakatat karıştırdığı ortaya çıktı. İstanbul’un Esenler ilçesinde üretim yapan başka bir firmanın da siyah çaya gıda boyası eklediği belirlendi.

