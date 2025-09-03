Tarım Bakanlığı, Zayıflama Çayında İlaç Tespit Etti

GIDA ÜRÜNLERİNDEN YENİ AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Bu sitede ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında, taklit ve tağşiş uygulayarak sağlığı riske atan firmalar, markalar ve ürünler hakkında bilgiler bulunuyor.

YENİ ÜRÜN EKLEMELERİ

Listede 6’sı sağlığı tehlikeye düşüren ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün daha eklendi. Bu ürünler arasında, baldan tereyağına, gazozdan kıymasına kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Örneğin, denetimlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın satışa sunduğu zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. Ayrıca, İzmir’in Torbalı ilçesinde et ürünleri satan bir firmanın dana sucuklara sakatat karıştırdığı belirlendi. İstanbul’un Esenler ilçesindeki bir üretim tesisinde ise, siyah çaya gıda boyası karıştırıldığı tespit etti.