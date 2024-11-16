Tarım Desteği Ödemeleri Açıklandı

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya platformu X’ten tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Bu paylaşımda yer alan bilgilere göre, “Hayvan gen kaynakları desteği 138 milyon 818 bin 400 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 93 milyon 674 bin 81 lira, zeytinyağı desteği 20 milyon 366 bin 967 lira olmak üzere toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadeleri dikkat çekti.

ÇİFTÇİLERİN DESTEĞİ ARTIRIYOR

Bu açıklama ile birlikte, bakanlık çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimin teşvik edilmesi için yaptığı ödemelerin detaylarını da paylaşmış oldu. Bu ödemeler, tarım sektöründeki gelişimi hızlandıracak ve çiftçilerin ekonomik durumlarını iyileştiriyor.

GELECEKTE DESTEKLER DEVAM EDECEK

Bakanlık, tarımsal destekleme ödemelerinin devam edeceği ve çiftçilerin bu yardımlar sayesinde daha sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirebileceklerine vurgu yaptı. Bu tür destekler, sektördeki istikrarı sağlamak için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.