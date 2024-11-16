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Ekonomi

Tarım Desteği Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

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TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden tarımsal destekleme ödemeleri hakkında güncel bir açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik desteklerin toplam miktarı ile ilgili veriler verildi.

DESTEK MİKTARLARI PAYLAŞILDI

Açıklamada, “Hayvan gen kaynakları desteği 138 milyon 818 bin 400 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 93 milyon 674 bin 81 lira, zeytinyağı desteği 20 milyon 366 bin 967 lira olmak üzere toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun.” denildi. Böylece, tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmış oldu.

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