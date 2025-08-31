Tarım Destekleri İçin Kira Zorunlu

ARAZİLERİN SULAMA DURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Arazilerin sulama durumlarına, kira işlemlerine ve ürün değişikliği bilgilerinin belgelendirilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile önemli değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin olmaması durumunda “taahhütname” ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine “taahhütname” ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için kira sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca, çiftçiler belirtilen süre dışında ürün değişikliği talebinde bulunma hakkına sahip. Bu talepler, üretim yılı sona erene kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Bakanlık, üretim bilgilerinde herhangi bir farklılık tespit etmesi halinde düzeltmeler yapma hakkını saklı tutuyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ÇKS İŞLEMLERİ

Arazinin sulama durumu ile ilgili değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonunda tespit komisyonu tarafından dikkate alınacak. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürün hasat tarihi itibarıyla sona erecek. 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları yarın başlayacak ve 31 Aralık’ta sona erecek. Yönetmelik ise Pazartesi günü yürürlüğe girecek.