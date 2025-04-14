Tarım Diplomasisi Forumumuz önemli bir adım

TÜRKİYE, TARIM VE GIDA DİPLMASİSİNE ÖNCÜ OLACAK

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin sahip olduğu stratejik konumu, verimli arazileri, güçlü insan gücü ve derin tarım kültürüyle Tarım ve Gıda Diplomasisi kavramının dünya çapında en önde gelen adaylarından biri olduğunu belirtiyor. Altay, “İnanıyoruz ki Türkiye; gıda krizlerinin gölgesinde kalan bir dünyada, çözümün ve diplomasinin odak noktası olacaktır” dedi. Önceki dönem Tarım Bakanlarından TARPOL Başkanı Mehdi Eker, Tarım Diplomasisi Forumu’nun dünya ve insanlık için kritik bir gereksinim olduğunu ifade etti. Eker, “Diplomasinin bu alanda devreye girmesi, küresel gıda güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasında önemli bir ihtiyaçtır. Bu en çok Konya’ya yakışır,” şeklinde konuştu.

KONYA’NIN TARIM GELENEĞİ VE DENEYİMİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımın insanlığın varoluş serüveninde en önemli kaynaklardan biri olduğunu vurguladı. Bugün tarımın yalnızca bir üretim biçimi olmadığını, aynı zamanda ekonomi, dış politika, çevre ve toplumsal barışın da temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Tarım ve Gıda Diplomasisi; ülkelerin tarımsal üretim, ticaret, teknoloji ve bilgi paylaşımı alanlarında uluslararası ilişkiler kurmasını ve bu ilişkiler aracılığıyla gıda güvenliğini sağlamasını ifade eden bir diplomasi anlayışıdır” dedi. Ayrıca pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tahıl krizi gibi olayların gıda bağımsızlığının önemini artırdığını belirtti.

Başkan Altay, sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak, gençleri bu alana entegre etmek ve tarımsal üretimi geleceğe taşımak adına gerçekleştirdikleri ‘Tarım Diplomasisi Forumu’nun önemli bir adım olduğunu ifade etti. Altay, “Bu forum, tarımı fikirlerin, iş birliklerinin ve stratejik ortaklıkların yeşerdiği zeminlerde de konuşmayı hedeflemektedir. Kısaca, Tarım Diplomasisi Forumu, insanlık için yeni bir umut çağrısının ifadesidir” diye belirtti. Ayrıca, bu forumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

10 BİN YILLIK TARIM DENEYİMİ

Eker, Tarım Diplomasisi Forumu’nun insanlık için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Konya, insanlığın tarım devrimini yaşadığı merkezlerden biridir. Konya’nın tecrübesi 10 bin yıla dayanıyor. Buradan insanlığa aktarılacak dersler ve tecrübeler var,” şeklinde konuştu. Konya’nın tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Eker, tarımın acil bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM

Eker, Türkiye’nin iki önemli kriz havzası arasında bulunduğuna dikkat çekerek, “Eğer tahıl koridoru açılmasaydı şu an durum çok daha tehlikeli olurdu,” diye ekledi. Ayrıca, dünya genelinde iklim değişikliği, kuraklık ve diğer doğal afetlerin tarımsal üretimi tehdit ettiğini vurguladı. Tarımın bu süreç içinde sadece bir üretim faaliyeti olmadığını, çeşitli disiplinlerin kesişiminde değerlendirileceğini söyledi. Eker, “Biyolojik, ekonomik ve ekoloji disiplinlerini eşit şekilde dikkate almak zorundayız,” diyerek denge kurmanın önemine dikkat çekti.

FORUMUN HEDEFLERİ VE GÜVENLİK YAKLAŞIMI

Eker, Tarım Diplomasisi Forumu’nun uluslararası alanda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamasını ve tüm insanlık için hayırlı olmasını umduğunu vurgulayarak, “Tarım Diplomasisi Forumu dünya için önemli bir ilk adım olacak,” dedi. Bu konuda emeği geçen tüm kurumlara ve özellikle Yeşil Etki Derneği’ne teşekkür etti.