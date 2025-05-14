Tarım, Ekonomi Ve Güvenlik İçin Stratejiktir

TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİ

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarımın yalnızca gıda üretimi için değil, ekonomik istikrar ve ulusal güvenlik açısından da stratejik bir sektör olduğunu belirtiyor. Küresel iklim değişikliği, kuraklık, artan maliyetler ve pazarlama sorunları, tarım sektörünü her geçen gün daha fazla zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Başkan Matlı, “Artık dünyada herhangi bir ülkede ekilen ürünün miktarı, türü ve verimi; bizim soframızdaki gıdanın fiyatını etkileyebiliyor. Dolayısıyla tarım artık savunma sanayi kadar stratejik bir alana dönüşmüştür. Bu nedenle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yapısal adımlar atmak bir tercih değil, zorunluluktur” diyor.

GENÇLERİN Tarıma Kazandırılması

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından gençlerin sektöre kazandırılmasının önemine de dikkat çeken Matlı, “Tarım nüfusunun yaş ortalaması 59’a yükselmiş durumda. Eğer üretimi geleceğe taşımak istiyorsak, gençlerimizi tarıma yönlendirmek zorundayız” şeklinde ifade ediyor. Bursa Ticaret Borsası olarak hem bugünün hem de yarının üreticilerine yatırım yaptıklarını vurgulayan Matlı, Hamidiye Tarım ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde yürütülen eğitim ve uygulama projeleri ile gençleri bilgiyle donanmış, teknolojiyle barışık bireyler olarak geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını dile getiriyor.

KOOPERATİFÇİLİK VE ÜRETİM

Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasının küçük üreticilerin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirten Matlı, tüm çiftçilere 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj gönderiyor: “Bütün zorluklara rağmen toprakla olan bağını hiç koparmayan, yılmadan üretmeye devam eden tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü gönülden kutluyorum. Her damla alın terinin berekete dönüştüğü bir üretim sezonu diliyor, üreticilerimizin yanında olmayaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum.”