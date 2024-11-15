Tarım Fiyat Endeksi Verileri Açıklandı

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ’NDEN YENİ VERİLER

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ne dair Ekim 2024 ayı verilerini duyurdu. Bu verilere göre, Tarım-ÜFE, genel olarak 2024 yılının Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış gösterdi. Bunun yanı sıra, bir önceki yılın aralık ayına kıyasla yüzde 26,32, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,46 artış kaydedildi. Ayrıca on iki aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 49,55’lik bir artış gözlemlendi.

SEKTÖRE GÖRE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Sektörler bazında yapılan incelemelerde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde bir önceki aya göre yüzde 5,34’lük bir artış yaşandı. Buna karşın ormancılık ürünleri ve aynı alandaki hizmetlerde yüzde 1,56 azalma kaydedildi. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 2,23’lük bir artış gözlemlendi.

ANA GRUP DEĞİŞİMLERİ

Ana gruplara bakıldığında, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82 ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde de yüzde 0,24’lük bir artış kaydedildi. Yıllık değişim açısından en büyük artış yüzde 185,25 ile turunçgillerde gerçekleşti. Aylık değişim verilerine göre de yine yüksek artış yüzde 85,17 ile turunçgiller grubunda görüldü.