Tarım Fuarı, Eskişehir’de Açıldı

FUELA AÇILIŞI YAPILDI

Eskişehir Ticaret Odası ve TÜYAP iş birliğinde bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı, kapılarını açtı. TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, açılışa gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve “Bu fuar sektörde aranılan, takip edilen ve talep gören bir hale geldi. Oturmuş yapısıyla katılımcı firmalarımızın beklentilerini karşılayan bir fuar haline geldi” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen bu fuar, traktörden biçerdövere, tarımsal ekipmanlardan zirai donanımlara, ilaçlamadan hasat makinelerine kadar çok çeşitli ürünlerin bulunduğu bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

ETO Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan açılışa, Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan katıldı. Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir’in tarih boyunca tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu vurguladı. Keleş, “Gelişmiş kültürüyle, 3 büyük üniversitesiyle, sanayisiyle Türkiye’nin tarımsal potansiyelini karşılayan güzel bir ilin mensubuyuz. Bu fuarın buradaki tarım sektörüne büyük katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

ÖNEMLİ BİR HAREKETLİLİK GÖRÜLÜYOR

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, açılışa gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Fuarın hem bölgesel hem de ulusal anlamda tarımsal ekosisteme katkı sağlayacağını dile getiren Ersözlü, “Eskişehir tarım fuarı bugün açıldı ve ilk saatlerden itibaren önemli bir hareketlilik görüyoruz. Fuara 74 firma katılıyor, Türkiye’nin önemli üreticileri ve ihracatçı markaları burada yer aldı. Eskişehir’in yanı sıra İzmir, İstanbul, Bursa, Adana ve Samsun’dan katılımcılar var” dedi. Fuarın başlangıcındaki bu hareketliliğin, katılımcı firmalar için olumlu olduğunu belirten Ersözlü, satışların hem yurt içinde hem de ihracatta Eskişehir ve İç Anadolu Bölgesi’nin ekosistemine katkı sağlayacağını bildirdi.

Erzörsülü, çiftçilerin katılımcı firmalarla buluşacağını ve fuarın sektör için önemli bir fırsat oluşturduğunu ekledi. “İnşallah 6 Eylül’e kadar bu hareketlilik devam eder. Tarım sektörüne ve tarımsal istihdama büyük katkı sağlayacak bir fuar olacak” diye belirtti.