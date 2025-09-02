Tarım Fuarı Eskişehir’de Açıldı

FUARIN AÇILIŞI VE KATILIMCCILAR

Eskişehir’de bu yıl altıncı kez düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyarete açtı. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen bu etkinlik, TÜYAP ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği’nin iş birliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ETO’nun destekleriyle hayata geçiriliyor. Fuar, toplamda 74 firmanın katılımıyla gerçekleşiyor.

FUARIN DÜZENLENME AMACI

Fuar, traktörlerden biçerdöverlere, modern sulama sistemlerinden tohumlara, hayvancılık ekipmanlarından zirai ilaçlara kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Bu etkinlik, tarım sektörünün en yeni teknoloji ve çözümlerini sergileyerek çiftçilere, üreticilere ve sektör profesyonellerine yenilikleri yerinde görme olanağı sağlıyor. Aynı zamanda işbirliklerini geliştirme ve ticari ilişkileri güçlendirme fırsatı sunuyor.

HİSSELER VE HUZURDAKİ İSİMLER

Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, çiftçileri ve sektör temsilcilerini bu alanda faaliyet gösteren firmalarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Keleş, Eskişehir’in tarımın, hayvancılığın ve birçok medeniyetin beşiği olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Şu anda sadece gelişmiş kültürüyle, 3 büyük üniversitesiyle, sanayisiyle değil aynı zamanda Türkiye’nin tarımsal potansiyelini çok ciddi anlamda karşılayan güzel bir ilin mensubuyuz” dedi. Keleş fuarın tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacağından da bahsetti.

STANDLARIN ZİYARETİ VE SUNULAN YENİLİKLER

Kurdele kesiminin ardından Keleş ve beraberindekiler fuar alanındaki stantları gezdi. Açılışa, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Selma Güder gibi isimler katıldı. Fuar, 6 Eylül’de sona erecek.