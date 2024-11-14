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Ekonomi

Tarım Geleceği Tehlikede: Kuraklık Ekim Tarihini Değiştiriyor

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BUĞDAY VE ARPA EKİM DÖNEMİ İLERİYE KAYDI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday ve arpada ekim döneminin yağışların etkisiyle öne çıktığını vurguladı. Bayraktar, kuraklık sebebiyle birçok çiftçinin hububat ekimi gerçekleştiremediğini aktardı.

ÇİFTÇİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Bayraktar, çiftçilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, yağışlar nedeniyle ekim tarihlerinin değiştiğini ifade etti. Bu durum, çiftçilerin planlamalarını etkileyebiliyor. Hububat üretiminin temeli, zamanında ekimle sağlanıyor.

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