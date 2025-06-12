Tarım, Gelecek İçin Planlamalarda Önemli

TARIMDA GELECEK VİZYONU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektördeki gelişmelere ve geleceğe dair planlara vurgu yaparak, “Dolayısıyla aynı bu minvalde üretim gücümüzü şu andaki seviyesinden daha ileri götürmek gibi bir zorunluluğumuz ve yükümlülüğümüz var.” dedi. Yumaklı, Bloomberg HT tarafından organize edilen “Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi”ndeki konuşmasında, gıda arz güvenliğinin herkesin konusu haline geldiğini belirterek bilgilendirmenin önemine değindi. Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Yumaklı, “Çok önemli bir lojistik kavşaktayız biz. Dünyanın nüfusunun büyük bir bölümüne birkaç saatlik uçuşla ulaşabiliyoruz.” diye konuştu.

STRATEJİK ÜRÜNLERDE YETERLİLİK

Yumaklı, hiçbir ülkenin kendi kendine yeterli olamayacağının altını çizerken, Türkiye’nin tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak belirli ürünlerin eksikliğini hissetmeyeceğini ifade etti. Tarım alanında geniş bir üretim gücüne sahip olunduğunu kaydeden Yumaklı, “Üretim gücümüzü daha ileri götürmek gibi bir yükümlülüğümüz var” dedi. Ayrıca, 4. Tarım Orman Şurası’nda alınan kararların ve eylem planlarının halkla paylaşılacağını açıkladı.

ÜRETİM PLANLAMA STRATEJİLERİ

Bakan Yumaklı, iyi bir üretim planlama süreci geçirdiklerine dikkat çekerken, bunun suyu merkeze koyarak gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Üretim planlamasının gıda arz güvenliği açısından kritik bir konu olduğunu belirten Yumaklı, üreticilerin yararına olan stratejilerin sahada uygulandığını ve bu konuda olumlu bir ümit taşıdığını kaydetti.

PESTİSİT DENETİMLERİ

Yumaklı, pestisit denetimlerinin üretim sahasından başlayarak tüm süreçlerde yapıldığını ifade etti. Tespit edilen ürünlerin imha edildiğini belirten Yumaklı, “Bizlerin denetimlerinde tespit ettiğimiz ürünlerde eğer belirlenen oranların üzerinde bir kalıntı tespit edilirse o ürünler imha ediliyor.” dedi. Ayrıca, ürünlerin takip edilebilirliğini artırmak için barkod sistemine geçiş yapılacağını açıkladı.

ZİRAİ DON VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Yumaklı, zirai don olaylarının sıcaklık değişiklikleriyle ilgili olduğunu ancak bu yıl özellikle eksi 20 dercelere kadar düşüldüğünü anımsattı. “65 il etkilendi bundan ama 34 il ciddi etkilendi.” diyen Yumaklı, bu durumun tarımsal üretim üzerinde önemli etkileri olabileceğini kaydetti.