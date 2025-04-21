Tarım-GFE Aylık Yüzde 2,35 Arttı

YILLIK ARTIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), geçtiğimiz yıllara göre önemli artışlar gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, 2025 yılının Şubat ayında Tarım-GFE yıllık bazda yüzde 28,92, aylık bazda ise yüzde 2,35 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,38 artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre ise bu artış yüzde 37,78 seviyesine ulaştı.

AUN GRUP ARTIŞLARINDA JET HIZI

Ana gruplarda inceleme yapıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinin bir önceki aya göre yüzde 2,40 oranında arttığı görülüyor. Tarımsal yatırımlara katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 2,02 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 27,49, tarımsal yatırımlara katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 37,80 artış gösterdi.

VETERİNER HARCMALARI VE TOHUM FİYATLARI

Yıllık artışlarda en yüksek oran, veteriner harcamalarında gerçekleşti ve bu alt grup yüzde 52,51 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca, aylık bazda en yüksek artış tohum ve dikim materyalinden geldi ve bu alt grup yüzde 3,78 artış kaydetti. Tarımsal girdi fiyatlarındaki bu dikkat çekici artış, sektördeki gelişmeleri etkileyebilir.