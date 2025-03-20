Tarım-GFE Ocak Ayında Yüzde 5,89 Arttı

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDİKSİ NEDENİYLE ARTIŞ GÖSTERİYOR

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), yıllık yüzde 30,49 artarak dikkat çekti. Ayrıca, aylık bazda ise yüzde 5,89 oranında bir yükseliş gözlemlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’nin verilerini paylaştı. Bu verilere göre, Ocak 2025’te, bir önceki aya nazaran yüzde 5,89 artış yaşandı. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayı ile kıyaslandığında da aynı oran kaydedildi. Bununla birlikte, bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 30,49 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,58 artış gerçekleşti.

ANA GRUP DATALARINDA ARTILAR GÖZLEMLENİYOR

Ana gruplara ayrıldığında, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,95 artış, tarımsal yatırımlara katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 5,56 artış yaşandı. Bir yıl öncesine göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02 artış söz konusu olurken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,58 oranında bir artış kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ TOHUM VE DİKİM MATERYALİNDE

Yıllık bazda değişimin en yüksek oranı yüzde 50,09 ile tohum ve dikim materyalinde kaydedildi. Aylık bazda ise en yüksek artış oranı yüzde 32,87 ile veteriner harcamalarında gerçekleşti. Bu artışlar, tarımsal girdi fiyatlarının artışının sürdüğünü gösteriyor.