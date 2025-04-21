Tarım-GFE Yüzde 28,92 Arttı

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİNDE YÜKSEK ARTIŞLAR

Tarımsal girdi fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 28,92 oranında bir artış gösterdi. Aylık artış ise yüzde 2,35 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Tarım-GFE’de 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,35 oranında bir artış meydana geldi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,38, bir yıl önceki Şubat ayına göre ise yüzde 28,92 oranında artış sağlandı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 37,78 oldu.

Ana gruplar bazında incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,40 oranında bir artış yaşandı. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise artış yüzde 2,02 olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 37,80 oranında artış gözlemlendi.

Yıllık değişimlerde en yüksek artış, yüzde 52,51 ile veteriner harcamalarında yaşandı. Aylık değişimlerde ise en fazla artış, yüzde 3,78 ile tohum ve dikim materyalinde kaydedildi.