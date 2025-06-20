Tarım-GFE Yüzde 30,12 Arttı

TARIM GİRDE FİYAT ENDEKSİNDE ÖNEMLİ ARTIŞLAR

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) 2025 yılı Nisan ayında yıllık olarak yüzde 30,12 artıyor, aylık ise yüzde 2,03’lük bir artış gözlemleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıklıyor. Bu verilere göre, Tarım-GFE’de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,54 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,13 artıyor. Tarımsal yatırıma destek veren mal ve hizmetlerin endeksi ise yüzde 1,45 yükseliyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 29,65 artış gösterirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 32,98 artıyor.

YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİMLERDEKİ EN YÜKSEK ALT GRUPLAR

Yıllık değişim açısından en yüksek artışın görüldüğü alt grup, yüzde 56,94 ile veteriner harcamaları oluyor. Aylık değişimlerdeki en yüksek artış ise yüzde 3,61 ile hayvan yeminde gerçekleşiyor. Bu gelişmeler, tarımsal girdi maliyetlerinin arttığını ve sektördeki ekonomik durumun dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.