Tarım Girdi Fiyat Endeksi Açıklandı

TARIMSAL GİRDİ FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık bazda yüzde 30,49 oranında artış gösterdi. Aylık artış ise yüzde 5,89 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Bu kapsamda, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89’luk bir artış yaşanırken, bir önceki yılın Aralık ayına göre de aynı oranda artış kaydedildi. Önceki yılın aynı ayına göre ise artış yüzde 30,49’u buldu. Ayrıca on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 39,58 olarak gerçekleşti.

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde bir önceki aya göre yüzde 5,95 artış kaydedildi. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde bu artış yüzde 5,56 seviyesine ulaştı. Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02 artış görülürken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 39,58 oranında bir artış yaşadı.

Yıllık değişimde en yüksek artış gösteren alt grup, tohum ve dikim materyali oldu. Bu grupta artış oranı yüzde 50,09 olarak belirlenirken, aylık değişimde en yüksek artışın yaşandığı alt grup ise yüzde 32,87 ile veteriner harcamaları olarak kaydedildi.