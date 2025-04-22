Tarım Her Zaman Önemli Sektördür

TARIMIN ÖNEMİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine atanan Aykut Gül, tarımın her zaman büyük bir sektör olduğunu ifade ediyor. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gül, yaptığı yazılı açıklamada, atandığı görevin son derece önemli olduğunu vurguluyor. Tarımın Kovid-19, iklim değişikliği ve depremler gibi küresel krizlerle daha da önemli hale geldiğini belirten Gül, şu şekilde devam ediyor: “Ülke genelinde son yaşanan zirai don felaketiyle arz güvenliğinin bir milli güvenlik meselesi olduğu daha iyi anlaşıldı.”

Tarımsal hasıla açısından Avrupa’da ilk sırada, dünya genelinde ise ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye’de, tarım ve gıda politikalarının iç ve dış gelişmeleri takip ederek sağlıklı ve dinamik bir şekilde oluşturulmasının günümüzde daha da önemli hale geldiğini ifade ediyor. Gül, son yıllarda hayata geçirilen tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile birlikte su gibi kaynakların etkin kullanımına yönelik stratejilerin iyi izlenmesi ve değerlendirilmesinin gerektiğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’nun kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Gül, mesleki birikimi ve ilgili kurumların katılımcılığı ile kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstereceğini kaydediyor.