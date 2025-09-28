Gündem

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs TIR’a Çarptı

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-tir-a-carpti

KAZA ANINI İÇEREN BİLGİLER

Tarım işçilerini taşıyan M.G’nin kullandığı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu’nun Damlama mevkisinde, B.A. yönetimindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi ile birlikte kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 16 kişiyi ise Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri ekiplerin incelemeleri ve çalışmaları devam ediyor.

