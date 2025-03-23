Tarım Kredi’den Bayram Öncesi Büyük İndirimler

DEV İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI

Tarım Kredi Market, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte dikkat çeken büyük indirimler gerçekleştirdi. Bayram şekerleri, kolonyalar, temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri gibi birçok çeşidi kapsayan kampanya 22 Mart’tan 4 Nisan’a kadar geçerli olacak.

EN UCUZ VE EN KALİTELİ ÜRÜNLER

Kampanyaya dair en dikkat çekici slogan, ‘en ucuz, en kaliteli’ oldu. İndirimde yer alan yüzlerce ürün, alışveriş yapmak isteyenler için fırsatlar sunuyor. Şimdi, bu kampanyanın sunduğu ürünleri keşfetmek için doğru zaman!