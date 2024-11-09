“Tarım Kredi Kooperatif Market Kataloğu Yayınladı!”

GÜNCEL İNDİRİMLER

Tarım Kredi Kooperatif Market, kasım ayı boyunca birçok temel ihtiyaç ürününde indirimli fiyatlar sunuyor. Tüketicilere uygun fiyatlarla alışveriş imkânı sağlamayı hedefleyen taraf, bu hafta hangi ürünlerin avantajlı fiyatlarla raflarda olduğunu merak edenler için indirimli ürün kataloğunu yayımladı.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketi, 9-15 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünler listesini paylaştı. İşte bu indirimler arasında yer alan bazı ürünler:

– TK Anadolu Fasulye: 59,50 TL

– Avşar Maden Suyu Çeşitleri: 44,90 TL

– Kaffka Kahve Çeşitleri: 32,90 TL

– TK Altın Filiz Çay: 137,90 TL

– Ülker Çokomel Marshmellow: 7,45 TL

– TK Anadolu Osmancık Pirinç: 49,90 TL

– TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin: 190 TL

– TK Tahin: 89,90 TL

– TK Antep Fıstıklı Tahin Helvası: 84,50 TL

– TK Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk: 149 TL

– TK Bezelye Konservesi: 24,90 TL

– Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 229,50 TL

– Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri: 95 TL

– TK Tam Yağlı Olgunlaştırılmış 3 Dilimli: 142,50 TL

– TK Süzme Peynir: 63 TL

– Sütaş Kaf Kefir: 44,90 TL

– Peysan Süt Reçeli: 24,90 TL

– Superfresh Soğan Halka Kroket Gurme: 64,90 TL

– Soli Automat Canlı Renkler: 179 TL

– Peros Yumuşatıcı: 99 TL

– Tarsüt Tereyağı: 145 TL

– TK Yağlı Süt: 25,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketi, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerine ekonomik alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor.