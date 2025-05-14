Tarım Kredi Kooperatiflerimiz Gelişiyor. Gençlere Yönelik Ürünler Sunuyoruz

GENÇ MÜŞTERİ HEDEFİ

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Varol Halepli, müşterilerinin büyük bir kısmının orta üst yaş grubundan oluştuğunu belirtiyor. Halepli, “Hedeflerimizden biri de genç yaş grubunu mağazalarımız ile buluşturmak. Onlara yönelik ürün ve hizmet yelpazemizi genişletiyoruz.” diye ifade ediyor. Genel müdür, yaptığı açıklamada, şirketin mevcut durumu ve 2025 yılına dair beklentileri hakkında bilgi verdi. Halepli, şu anda toplam 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını ve İstanbul’da 391 mağazalarının bulunduğunu, bu sayıyı artırarak yıl sonunda toplamda 5 bin satış noktası, İstanbul’da ise 550 mağaza hedeflediklerini aktarıyor.

MARKA YENİLİĞİ VE STRATEJİLERİ

Logo değişikliği konusuna da değinen Halepli, “Tarım Kredi Kooperatif Market bizim özümüz, bu şekilde de devam edeceğiz. Yeni marketlerimizi ise yenilenen yüzümüz KOOP adı altında açıyoruz.” açıklamasında bulundu. Çeşitli yaş gruplarının mevcut olduğunu belirten Halepli, genellikle orta üstü yaş grubunun daha fazla temsil edildiğini ifade ediyor. Perakendede alışkanlık oluşturmanın önemine dikkat çeken Halepli, “Çocukluktan başlayıp daha ileriki yaşlara kadar alışkanlık yaratmak.” ilkesi doğrultusunda ilerlediklerini vurguladı.

ÇİFTÇİYE DESTEK VURGUSU

Halepli, Tarım Kredi Kooperatif Market’in Türkiye’deki yüzde 100 çiftçi marketi olduğunu aktararak, “Türk halkının bazı hassasiyetleri vardır.” dedi ve İstanbul’da doğal ürünlerin tercih edildiğini belirtti. Aynı zamanda, çiftçilere destek sağlamanın kendilerinin temeli olduğunu ifade eden Halepli, “Uygun piyasa fiyatlarında satın alıyor, işleyerek değerlendiriyoruz.” diyerek çiftçilerin ürünlerini korumayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, piyasa fiyatları üzerinde ürün satışının eleştirilmesinin farkında olduklarını ve zaman zaman zararına satışlar yaptıklarını aktardı.

YERLİ ÜRÜNLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ana gıda ürünleri ve sütte yalnızca yüzde 100 yerli ürün sattıklarını belirten Halepli, “Yerli muz bulamadığımız durumlarda bile ithal muz satmıyoruz.” diye konuştu. Tarım Kredi Kooperatif Market’in amacının kar elde etmekten ziyade vatandaşın yanında olmak olduğunu ifade etti. Halepli, ülkelerinin beşinci en büyük perakende marketi olduklarını ve perakendede kolayca yüksek ciro hedeflemediklerini belirtti. Bunun yerine, “mağaza başına ortalama ciro”ya odaklandıklarını vurguladı.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARI

Halepli, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına marketlerinde çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti. “Mağazalarımızda tazeliği korumak için nemlendirme, püskürtme sistemleri kuruyoruz.” diyen Halepli, ayrıca atıkları azaltmak için dökme ürün reyonları oluşturduklarını açıkladı. Müşterilerin kendi kaplarıyla zeytinyağı ve ayçiçeği yağı alabilecekleri sistemlerin de uygulandığını kaydetti. Dökme bakliyat ürünlerinin kağıt ambalajlarla sunulması da sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.