Tarım Kredi Market İndirimli Ürünler Kataloğu!

GÜNCEL İNDİRMELERİ İLE TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Market, kasım ayına özel yeni indirimli ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. “Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bu hafta hangi ürünler avantajlı fiyatlarla yer alıyor?” sorusunun yanıtını merak edenler için, indirimli ürün kataloğu haberimizin devamında yer alıyor. Uygun fiyat seçenekleri sunan Tarım Kredi Marketler zinciri, bu ay da indirimlere ara vermiyor.

INDIRIMLI ÜRÜN KATALOĞU

9-15 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirimli fiyatlar arasında pek çok temel gıda ürünü yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden bazı ürünlerin fiyatları şöyle belirlenmiş:

– TK Anadolu Fasulye: 59,50 TL

– Avşar Maden Suyu Çeşitleri: 44,90 TL

– Kaffka Kahve Çeşitleri: 32,90 TL

– TK Altın Filiz Çay: 137,90 TL

– Ülker Çokomel Marshmellow: 7,45 TL

– TK Anadolu Osmancık Pirinç: 49,90 TL

– TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin: 190 TL

– TK Tahin: 89,90 TL

– TK Antep Fıstıklı Tahin Helvası: 84,50 TL

– TK Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk: 149 TL

– TK Bezelye Konservesi: 24,90 TL

– Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 229,50 TL

– Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri: 95 TL

– TK Tam Yağlı Olgunlaştırılmış 3 Dilimli: 142,50 TL

– TK Süzme Peynir: 63 TL

– Sütaş Kaf Kefir: 44,90 TL

– Peysan Süt Reçeli: 24,90 TL

– Superfresh Soğan Halka Kroket Gurme: 64,90 TL

– Soli Automat Canlı Renkler: 179 TL

– Peros Yumuşatıcı: 99 TL

– Tarsüt Tereyağı: 145 TL

– TK Yağlı Süt: 25,90 TL

Bu indirimler, tüketicilerin bütçelerini koruyarak alışveriş yapmalarına yardımcı olabiliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketi, bu dönemde de kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı sürdürüyor.