Tarım Kredi Market Ramazan İndirimleri

ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Market’in 15 Şubat – 15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan katalogunda yer alan ürünler arasında Anadolu Domates Salçası (830 g), 350 TL ve üzeri alışverişlerde 26,90 TL olarak satışa sunuluyor. Diğer ürünlerin fiyatları şu şekilde sıralanıyor: Anadolu Buğday Unu (5 Kg) 84,50 TL, Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 Kg) 114,90 TL, Anadolu Yeşil Mercimek (1 Kg) 51,90 TL, Anadolu Baldo Pirinç (1 Kg) 67,50 TL, Anadolu Fasulye (1 Kg) 58,90 TL, Anadolu Barbunya (1 Kg) 79,90 TL, Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg) 39,90 TL, Anadolu Pilavlık Bulgur (1 Kg) 22,95 TL, Anadolu Nohut (1 Kg) 48,50 TL, Şefik Usta Güllaç (300 g) 74,50 TL, Şefik Usta Kadayıf (250 g) 27,50 TL, Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g) 25,90 TL ve Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g) 74,50 TL.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifine ait bazı indirimli ürünler de dikkat çekiyor. Bunlar arasında Tarım Kredi Şişe Ayran (1500 ml) 39,50 TL, Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L) 27,50 TL ve Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g) 79,90 TL bulunuyor. Ayrıca Tarım Kredi Organik Yumurta (10’lu) 79,00 TL, Cem Kırma Yeşil Zeytin (121-140, 400 g) 79,90 TL, Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g) 125,00 TL ve Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g) 159,90 TL olarak satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra Tarım Kredi Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (850 g, koyun) 134,90 TL, Tarım Kredi Kaymak (200 g) 54,90 TL ve Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg) 75,00 TL fiyatlandırmalarını taşıyor.

AKTÜEL KAMPANYALAR

Kampanya dahilinde yer alan başka bir ürün ise Tarım Kredi Dondurma Çeşitleri (500 ml), fiyatı 84,90 TL. Tarım Kredi Antep Fıstıklı Tahin Helvası (500 g) ise 84,50 TL olarak tüketicilerle buluşuyor. Tarım Kredi Helva Çeşitleri (500 g) 51,90 TL, birinci sınıf Süt Hazır Mihlama & Kuymak (250 g) 95,90 TL olarak listelerde yer alıyor. Tarım Kredi Altın Filiz Çay (3000 g) 515,00 TL, Tarım Kredi Çiçek Balı (450 g) 99,90 TL ve Tarım Kredi Tahin (600 g) 89,90 TL şeklindeki fiyatlarla dikkat çekiyor. Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri (380 g – Vişne, İncir, Çilek) 42,50 TL’den raflarda mevcut.

MEYVE VE İÇECEKLER

Fiyatlandırmaların yanı sıra Tarım Kredi’nin sağlıklı atıştırmalıkları arasında Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 g) 96,90 TL, Tarım Kredi Şerbet (1 L) 21,90 TL, Tarım Kredi Limonata (1 L) 22,90 TL ve Limonata Karadut Aromalı (1 L) 24,90 TL olmuş durumda. Bunlarla birlikte Tarım Kredi Aromalı Soğuk Çay (1 L – Şeftali, Limon) 19,90 TL olarak satışta. Ayrıca Şefik Usta’nın şekerpare tatlıları da katalogda, Şefik Usta Güllaç (300 g) 74,50 TL, Şefik Usta Kadayıf (250 g) 27,50 TL, Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g) 25,90 TL ve Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g) 74,50 TL fiyatlandırmaları ile yer alıyor.