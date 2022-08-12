Tarım Kredi Marketleri indirimi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı karşılığını buldu. Tarım Kredi Marketleri indirimleri duyurdu.

Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.

Tarım Kredi 15 Ağustosta indirimli fiyat uygulamasına geçiyorABONE OLTarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın” ifadelerine yer vermişti.

15 Ağustos’ta 30 üründe indirim

Talimatın üzerine Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.