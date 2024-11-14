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Tarım Kredi Marketleri Kasım İndirimleri Açıklandı!

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KASIM İNDİRİM KATALOĞU İNCELEMESİ

Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından yayınlanan kasım indirim kataloğu, robot süpürge, yüz temizleme cihazı, dikey ısıtıcı, baharat seti ve balık tavası gibi sınırlı sayıda üründe indirim fırsatları sunduğuyla dikkat çekiyor. Tüketicilere sürekli olarak indirimli alışveriş imkanı sağlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 13-26 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin listesiyle alışveriş yapanların ilgisini çekiyor.

ÜRÜN LİSTESİ

13-26 Kasım indirim kataloğunda yer alan ürün listesi, geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik seçenekler sunuyor. Alışveriş yapmak isteyenler için fırsatlar, bu dönemde kaçırılmaması gereken bir durum haline geliyor. Tüketiciler, çeşitli ürünlerdeki indirimlerden faydalanarak bütçelerini koruma şansı buluyor.

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