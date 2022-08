Tarım Kredi’de indirim başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği indirimler Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde başlıyor.

Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirime girecek olan ürünleri de açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM UYGULANACAK?

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde indirim yapılacağını hatırlatan Erdoğan, “Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak” ifadelerini kullandı.