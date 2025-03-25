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Tarım Müdürlüğü ve MYO Arasında Protokol İmzalandı

PROTOKOL İMZALANDI

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Demirözü Meslek Yüksekokulu arasında uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir protokol imzalanmış durumda. Bu anlaşma, Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programında eğitim gören öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı taşıyor.

MESLEKİ EĞİTİM FIRSATLARI

Öğrencilerin tecrübe kazanmaları için Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde mesleki eğitim alması sağlanacak. Ayrıca, derslerin uygulama kısımlarının burada yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler üzerinde de durulmuş. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

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