Tarım Müdürü, Çiftçilerle Buluştu

KÖY ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri ile teknik personellerin katılımıyla köy ziyaretleri yapıldı. Ziyaretler sırasında ekip, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilerin karşılaştığı sorunları yerinde dinleyip çözüm önerileri sundu.

ÖNEMLİ KONULAR GÜNDEME GELDİ

Toplantılarda özellikle tarım sayımı, Bakanlığın yeni destekleme modeli ve bölgeyi yakından etkileyen kuraklık konuları üzerinde duruldu. Çiftçilerin talepleri alınırken, doğru planlama yapabilmek için tarım sayımının önemi vurgulandı. Yeni destekleme modeliyle üreticilerin daha sağlam bir şekilde gelişmesi hedeflendi. Ayrıca kuraklık ile etkili mücadele için gerekli adımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

SURDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM HEDEFİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için sahada çiftçilerle buluşmaya devam edileceği belirtildi. Bu, tarımsal faaliyetlerin gelişimi ve üreticilerin desteklenmesi açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.