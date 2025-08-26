Tarım Müdürü Soner Altun, Ödül Aldı

ROTASYON YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDEKİ ATAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı Rotasyon Yönetmeliği doğrultusunda Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne atanan Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun’a, görev süresi boyunca ortaya koyduğu özverili çalışmalarından ötürü “Üstün Başarı Belgesi” sunuldu.

BAŞARI BELGESİ VE TEŞEKKÜR

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, yapılan törenle Müdür Altun’a, ilçenin tarımsal üretimine, kırsal kalkınmasına ve çiftçilerin desteklenmesine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek başarı belgesini verdi. Kaymakam Polat, Altun’un on iki yıl boyunca görevini büyük bir özveriyle yürüttüğünü dile getirerek, “İlçemizin tarımsal gelişimi ve çiftçilerimizin her zaman yanında olan Müdürümüze teşekkür ediyor, yeni görev yerinde de başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

ÖDÜLÜ VE MUTLULUĞU

Üçüncü kez “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirilen Soner Altun, Bozdoğanlı üreticilerle birlikte çalışma fırsatından duyduğu mutluluğu dile getirerek, desteklerinden ötürü Kaymakam Polat’a teşekkür etti.