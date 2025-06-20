Tarım Sayımı Toplantısı Düzenlendi

GENEL TARIM SAYIMI HAZIRLIKLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Genel Tarım Sayımı öncesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde önemli bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 1 Temmuz’da başlayacak olan bu sayım süreci hakkında hazırlıkların yapıldığı toplantıya, TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü Aydın Grup Sorumlusu Tuncay Moralı konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan sayımın uygulama esasları detaylı bir şekilde aktarıldı.

TARIM SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK ÖNEM

Genel Tarım Sayımı’nın, Türkiye tarımının mevcut durumunu gözler önüne sermesi, stratejik kararlar için gerekli verileri sağlaması ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınması açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin doğru bir şekilde planlanması için bu sayımın kritik bir adım olduğunu ifade etti. Bu süreçte tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışılacağını belirten müdürlük, “1 Temmuz’da başlayacak olan Genel Tarım Sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde, Genel Tarım Sayımı Uygulama Rehberi doğrultusunda yürütülecektir” şeklinde açıklamada bulundu.

ÇİFTÇİLERİN EMEĞİ KAYIT ALTINA ALINIYOR

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İncir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, sayım sürecine ilişkin esasların ayrıntılı bir şekilde paylaşıldığı belirtildi. 2025 yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Genel Tarım Sayımı’nın, ülkemiz tarımının mevcut durumu hakkında önemli bilgiler sunacağı ve geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilmek için gerekli temel verileri sağlayacağı ifade edildi. Çiftçilerin emeğini yansıtan tarımsal bilgilerin kayıt altına alınacağı bu sayım, alın teriyle üretilen değerlerin doğru bir şekilde planlanmasına yardımcı olacağı için büyük bir öneme sahip olduğu bildirildi.