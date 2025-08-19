Tarım Sayımı Uşak’ta Devam Ediyor

UŞAK’TA TARIM SAYIMI ÇALIŞMALARI

Uşak’ta 2025 Tarım Sayımı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. İl merkezi ve Banaz, Eşme, Ulubey, Karahallı, Sivaslı ilçelerinde veriler toplanıyor ve yerinde incelemeler yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, tarımın mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koymayı ve üretim planlamasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

TARIM POLİTİKALARINA KATKI

Tarım sayımının elde ettiği verilerle birlikte sözleşmeli üretim çeşitliliği, ürün desenleri ve üretim teknikleri hakkında ayrıntılı veriler elde edilmesi hedefleniyor. Bu sayede hem yerel hem de ulusal tarım politikalarının şekillenmesine katkı sunulması planlanıyor. Sayım sürecinde yalnızca rakamsal veriler toplanmakla kalmayıp, çiftçilerle yapılan görüşmelerle de üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve talepler de kaydediliyor.

Bu süreç, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından yerel düzeyde ihtiyaçların daha etkin bir biçimde belirlenmesini sağlıyor. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca il genelinde devam edecek olan sayım çalışmalarında üreticilerin desteğinin önemine vurgu yapıyor. Sağlanacak bu verilerin tarımsal yönetimin geliştirilmesine katkı yapacağı ifade ediliyor.