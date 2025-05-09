Tarım sayımı yapılacak, veriler toplanacak

GENEL TARIM SAYIMI YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’de tarım sektörünün güncel durumu ile birlikte sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi amacıyla bir Genel Tarım Sayımı yapılacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, sayım Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. “Genel Tarım Sayımı ile İlgili 2025/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” resmi olarak yayımlandı.

POLİTİKALARIN TEMELİ DOĞRU VERİLER

Genelge içerinde, “Günümüzde tarım politikaları, tüketicilere yeterli ve güvenli gıda temin etme ve üreticiler için belirli bir gelir düzeyi sağlamanın yanında tarımsal faaliyetlerin iklim ve çevre üzerindeki baskısının yönetilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır” ifadeleri yer alıyor. Bu politikaların etkin bir şekilde planlanabilmesi ve izlenebilmesi için doğru ve sağlıklı bir istatistik altyapısına duyulan ihtiyaç vurgulanıyor. Tarım sayımı, tarım sektörünün yapısına dair verilerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımı için yapılan istatistiksel bir çalışmadır.

İKİ AŞAMALI UYGULAMA

Genel tarım sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında akdedilen “Genel Tarım Sayımına İlişkin Protokol” çerçevesinde gerçekleştirilecek. İki aşamada yapılacak olan sayımın birinci aşamasında, mevcut kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu alanlardaki tarımsal faaliyet yürüten işletmelerin tespiti yapılacak. Ön tarama faaliyetleri ve veri giriş programları hazırlayarak bilgi, eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler doğrultusunda, gerekli veriler TÜİK tarafından 2025 yılı içinde sahadan toplanacak.

DESTEK VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Genel tarım sayımının gerçekleştirilmesi sürecinde, TÜİK tarafından hazırlanacak Genel Tarım Sayımı Uygulama Rehberi çerçevesinde hareket edilecek. Ayrıca, faaliyetlerin aksamadan ve zamanında tamamlanması için mülki idare amirleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları gerekli destek ve yardımları sağlayacak. “Bilgilerini ve gereğini rica ederim.” ifadesiyle genel çalışma sürecinin işleyişi vurgulanıyor.