Tarım Sezonu İçin Güvenlik Uyarısı

TRAKTÖR VE RÖMORK KULLANIMI ARTMIŞTIR

Bayburt’ta tarım sezonunun başlamasıyla birlikte traktör ve römork kullanımı bu yönde artış gösteriyor. Çiftçilere, bu araçların neden olduğu trafik kazalarını önlemek maksatlı reflektör takma uyarısı yapıldı.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN REFLEKTÖR UYARISI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamada, “Reflektör takalım, görünür olalım” vurgusu ön plana çıkarıldı. Açıklamada, “Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte traktör ve römork kullanımı artmıştır. Yolda meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek hepimizin sorumluluğudur. Lütfen unutmayalım, reflektör takalım, görünür olalım. Görünürlüğünüz can güvenliğinizdir. Özellikle gece ve sisli havalarda reflektör hayati önem taşır. Trafikte hep birlikte daha güvenli bir sezon geçirelim. Can güvenliğiniz için küçük önlemler büyük fark oluşturur” sözleri yer aldı.