Tarım Sigortası Kapsamı Genişletiliyor

YARDIMCI CEVDET YILMAZ’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarım sigortası sisteminin her geçen gün genişlediğini belirtti. “Afetlere karşı dirençli bir üretim altyapısını inşa etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda Meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair karar, dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı” dedi. Komisyon, yaşanan zirai don afetinin tüm yönleriyle ele alınması ve benzer durumlara karşı etkin önlemler geliştirmek üzere çalışmalar yapacak. Yılmaz, toprakta emek veren tüm üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

DOKAP EYLEM PLANI TOPLANTISI

Giresun’da ‘Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya, birçok bakan ve bölge illerinin valilileri katıldı. Eylem planının tanıtımında, “Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim”, “Tarımda Gelir Artışı”, “Mavi Ekonomide Gelir Artışı” ve “Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme” gibi dört öncelikli dönüşüm programı detaylandırıldı. DOKAP’ın bölgesel kalkınmayı hızlandırma amacı taşıdığına dikkat çekildi.

BÖLGESEL KALKINMA HEDEFLERİ

Yılmaz, DOKAP bölgesinin tarım ürünlerinin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. “Bölge, fındık, çay, kivi ve bal gibi stratejik ürünler ile ekonomik çeşitliliği artırıyor. Bu alan, altyapı projeleriyle ulaşım ve lojistik imkanlarını geliştirerek bölgesel kalkınmayı hızlandırmakta” dedi. Yılmaz, ayrıca 2024’te tarımsal gelir hedefinin 209 milyar TL olduğunu ifade etti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI VE DESTEK MEKANİZMALARI

İklim değişikliği nedeniyle zirai donlardan kaynaklı hasar tespiti yapıldığını belirten Yılmaz, “Tarım ve Orman Bakanlığımız sahada detaylı hasar tespit çalışmaları yürütmekte. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerin zararlarının tazmini için gerekli destek mekanizmaları devreye alınmakta” şeklinde konuştu.

EKONOMİK YATIRIMLAR VE PROJELER

Bölgeye 22 yıllık süreçte yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yapıldığını aktaran Yılmaz, DOKAP bölgesini 2004 yılında 1,2 milyon turist ziyaret etmişken 2023 itibarıyla bu sayının 2,8 milyon olduğunu söyledi. Yeni hedef ise 4,5 milyon turist olarak belirlenmiştir. Tarımda verimliliği artırmayı ve tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirmeyi amaçlandığını belirten Yılmaz, “Yeni DOKAP Eylem Planı ile toplamda 158 proje için 394 milyar TL kaynak ayrılması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI’NIN VURGULARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DOKAP bölgelerinde 19 yeni OSB kurulduğunu ve bu sayının 39’a ulaştığını belirtti. Kacır, bu başarıların arkasında Türkiye’nin üretim gücünün ve iş gücü kapasitesinin güçlenmesi bulunduğunu ifade etti. Eylem planlarının 2024-2028 yılları arasında yürürlüğe gireceğini belirtti.

MAVİ EKONOMİ VE YEŞİL YOL PROJESİ

Bakan Kacır, “Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı” hakkındaki detayları paylaştı. Ayrıca, Karadeniz Bölgesi’nde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan ‘Yeşil Yol’ projesinin gerçekleştirileceğini aktardı. “Bölgedeki turist sayısını artırmayı ve yeni yatırım fırsatları sunmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantı basına kapalı devam etti.