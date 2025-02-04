Tarım Teknolojileri Yarışması Başvuruları Sürüyor

YARIŞMA BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Son başvuru tarihi 20 Şubat 2025 olan TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular sürüyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde T3 Vakfı tarafından yürütülen Tarım Teknolojileri Yarışması, katılımcıların tarım ve hayvancılıktaki sorunlara yönelik yenilikçi çözümler üretmesini teşvik ediyor. Yarışmaya Türkiye ve yurtdışındaki lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileriyle mezunlar katılabiliyor.

YENİLİKÇİ FİKİRLERİ DESTEKLEMEK

Tarımın geleceğine yön verecek yenilikçi fikirlerin yarıştığı TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması, gençleri bitkisel ve hayvansal üretimden su ürünlerine kadar teknolojik çözümler geliştirmeye davet ediyor. Bilişim, mekanik elektronik ve yazılım tabanlı projelerin yer aldığı yarışma, sürdürülebilir tarım teknolojilerinin üretim süreçlerine entegre edilmesini teşvik ediyor. Kaynakların verimliliğini artırmak, ürün kalitesini yükseltmek ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, tarımın dijital dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor.

AKILLI TARIM UYGULAMALARI ÖNE ÇIKIYOR

Ayrıca, tarım teknolojilerindeki yeniliklerle tarım ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmada, özellikle akıllı tarım uygulamaları dikkat çekiyor. Yarışmacılardan tarım süreçlerini daha verimli kılacak, teknoloji entegrasyonu ile sürdürülebilirliği destekleyen, yenilikçi ve çevre dostu çözümler geliştirmeleri bekleniyor. Yarışmada lise kategorisinde dereceye giren birinciler 70 bin TL, ikinciler 60 bin TL, üçüncüler ise 50 bin TL ödül kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler de 60 bin TL ödül alacak.