Tarım ÜFE Yüzde 29,89 Arttı

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞLAR GÖRÜLÜYOR

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık bazda yüzde 29,89 artış gösteriyor, aylık olarak ise yüzde 2,70 artış kaydediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verileri bu durumu gözler önüne seriyor. Tarım-ÜFE, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 2,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,89 artış yaşadı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalar dikkate alındığında ise endekste yüzde 42,60 artış gerçekleşti.

Sektörler bazında değerlendirildiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde bir önceki aya göre yüzde 2,49, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,80, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 5,20 artış kaydedildi. Ana grup verileri incelendiğinde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,61, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,79 azalış yaşanırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 5,93 artış ortaya çıktı.

Yıllık bazda en yüksek değişimin görüldüğü alt grup, yüzde 166,37 artış ile turunçgiller olarak belirlendi. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 13,95 ile tropikal ve subtropikal meyveler kategorisinde yaşandı. Bu veriler, tarım ürünleri fiyatlarının dinamik yapısını ve piyasadaki dalgalanmaları ortaya koyuyor.

– ERZİNCAN