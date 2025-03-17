Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Açıklandı

TARIM ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık bazda yüzde 29,89 artış gösterdi ve aylık bazda ise yüzde 2,70 yükseliş kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi sonuçlarını duyurdu. Verilere göre, Tarım-ÜFE’de 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,52, bir yıl öncesinin aynı ayına göre yüzde 29,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,60 artış gerçekleşti.

Sektör bazında ise, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetler alanında bir önceki aya göre yüzde 2,49’luk artış görünürken, ormancılık ürünleri ve bu alandaki hizmetlerde yüzde 6,80, su ürünleri ile balıkçılık destekleyici hizmetlerde ise yüzde 5,20 artış sağlandı. Ana gruplara bakıldığında, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,61 artış yaşanırken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,79 azalış meydana geldi. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ise yüzde 5,93 artış gösterdi.

Alt gruplardan yıllık değişimde en yüksek artışı yüzde 166,37 ile turunçgiller sağladı. Aylık bazda ise en yüksek artış, yüzde 13,95 ile tropikal ve subtropikal meyveler arasında oldu. Bu veriler, tarım sektöründeki fiyatların genel eğilimlerini yansıtan önemli göstergeler olarak öne çıkıyor.

– BAYBURT