Tarım Ve Gıda Sektörü Çok Önemli

TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda sektörünün Türkiye ekonomisindeki kritik rolünü vurguladı. “Türkiye’miz, tarım ve gıda sektöründe Tarım Ve Orman Bakanlığı’mızın, hükümetimizin çok büyük ve yoğun çalışmaları sonucunda üretimini dolar bazında son 22 yılda 3 katına yükseltmiştir. 24 milyar dolar üretimden 74,5 milyar dolar üretime yükseltmiştir” diye ifade etti. Bolat, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği tarafından düzenlenen “4. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi”nin açılışında konuştu. Tarım ile ticaretin birbirini tamamlayan iki ana alan olduğunu belirten Bolat, dünyada kıyamete kadar var olacağı öngörülen üç sektörden birinin gıda sektörü olduğuna dikkat çekti.

Kovid-19 salgınının, sağlık ve tarım sektörlerinin önemini artırdığına işaret eden Bolat, “Üretimin daraldığı, küresel tedarik zincirlerinin koptuğu ve lojistik sektörünün durduğu bir dönemde dünyanın ciddi imtihanlardan geçtiğini” belirtti. Türkiye’deki tarım ve gıda sektörünün istihdam, milli gelir ve ticaret açısından büyük bir paya sahip olduğunun altını çizen Bolat, “Yaklaşık 10 milyona yakın insanımız bu sektörde çalışmakta” dedi. Ayrıca Türkiye’nin verimli topraklarında çeşitli ürünlerin yetiştirilebildiğini vurguladı.

Bolat, “Tarım, gıda sektöründe ihracat 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolara ulaştı” diyerek, gıda arz güvenliğinin önemini yineledi. Türkiye’nin gıda sektöründe önemli bir aşama kaydettiğini belirten Bolat, “22 yılda ihraç ettiğimiz ürünlerde 10 kat artış sağladık” şeklinde ifade etti. Gıda ürünleri arasında hububatın en önemli kalem olduğunu ve yaş meyve sebze, su ürünleri, hayvansal mamuller gibi ürünlerin de önemli katkılar sağladığını açıkladı.

Türkiye’nin tarım ve gıda üretiminde stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Bolat, “Bu sene itibarıyla 19,6 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz” dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde Türkiye’nin tahıl güvenliği sağladığını ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin, dünya buğday üretiminde ilk 10’da yer aldığını belirten Bolat, un ve makarna ihracatında da önemli sıralarda bulunduğunu ifade etti.

Bolat, iklim değişikliğinin etkilerinin arttığını ve bununla mücadelede Türkiye’nin attığı adımları anlattı. “İklim değişikliği noktasında önemli kararlar alıyoruz. Türkiye olarak İklim Kanunu’nu kabul ettik ve hedefler belirledik” dedi. Ayrıca tarımsal ticareti desteklemek için sağlanan projelerin önemine değindi. Açılış konuşmalarının ardından Bolat, konferansa katılan şirketlerin stantlarını ziyaret etti.