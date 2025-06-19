Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Açıklama Yaptı

ORDU’DA SAMURAY ARISI SALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ordu ilinde kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla 245 bin samuray arısının doğaya salınacağını duyurdu. Ordu’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ordu Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen Sektör Buluşmaları Toplantısı’nın ardından, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi’ndeki samuray arısı salım programına katıldı.

BİYOLOJİK MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’ çerçevesinde samuray arısının salımı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Gümen, “Ordu’da kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede kullandığımız samuray arısının salınımı için bir araya geldik. Geçen yıl Türkiye genelinde 207 bin samuray arısı salmıştık. Bu yıl sadece Ordu’da 245 bin salınmasını gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde toplamda 1 milyondan fazla samuray arısı salımı yapılacak. Biyolojik mücadele, bizim için büyük bir adım. Ayrıca biyoteknik mücadelede 15 bin tuzak dağıtıldı. Kahverengi kokarcanın önüne geçmek için mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

PROGRAMDAKİ KATILIM VE HEDEF

Program, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, protokol üyeleri ve fındık üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin samuray arısının doğaya salınmasıyla program sona erdi. Prof. Dr. Ahmet Gümen, bu biyolojik mücadelenin bölgede oldukça etkili olacağını düşündüklerini belirtti.