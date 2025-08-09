TARIM ve ORMAN Bakan Yardımcısı AHMET GÜMEN, KARS’ta AŞILAMA konusunda değerlendirme yaptı

HASTALIKLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Kars’ta şap hastalığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hayvan hareketlerinin Kurban Bayramı sonrası hızlanmasıyla birlikte hastalığın yayılmaya başladığını belirten Gümen, “Hızla şap enstitüsünde ürettiğimiz aşılarımızı sahaya gönderdik. Şap aşılarını burada ücretsiz olarak uyguluyoruz.” dedi.

KÖYLERİ ZİYARET ETTİ

Kars Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü’nde gazetecilere bilgi veren Gümen, “Bugün sabah itibariyle köylerimizi ziyaret ederek şap hakkında genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Şap hastalığı, Hakkari Derecik’ten ülkemize girmişti. Kurban Bayramı öncesinde aşılama ile hastalığın yayılmasını durdurduk. Ancak, Temmuz ayı itibariyle hayvan hareketlerinin artmasıyla hastalık birçok ilde görülmeye başladı.” sözlerini kullandı.

AŞILAMA SÜRECİ

4 Temmuz’da Kars’ta vaka tespit edildiğini aktaran Gümen, “Devletin tüm il ve ilçe müdürlükleri, veteriner hekimleri sahada aşılamalara başladı. Fakat, aşılama sonrası hastalık çıkışları nedeniyle bazı üreticilerimiz aşıya karşı temkinli oldu. Aşının etkili olabilmesi için yaklaşık 21 günlük bir sürede bağışıklığın oluşması gerektiğini unutmamak lazım.” uyarısında bulundu.

Bakan Yardımcısı, aşılamaların artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Aşılama oranımızı %85’in üzerine çıkarmalıyız. 2 Temmuz itibarıyla Kars’ta hayvan hareketleri durduruldu ve hayvan pazarları kapatıldı.” ifadelerini kullandı. Bunun amacının hastalığın yayılmasını engellemek olduğunu belirten Gümen, “Hastalığı taşıyan hayvanların yayılımını önlemek için aşılama oranlarını hızlıca yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.

PAZARLARIN AÇILMASI

Gümen, “Hayvan pazarları aşı oranı %85 ve üzerine çıkması durumunda açılacak. Bu ayın sonuna kadar hayvan pazarları açılmaya başlayacak. Açılış için iki temel koşul bulunuyor: Hastalığın yok olması ve hayvanların aşılı olması.” şeklinde açıklama yaptı.

AŞILAMA UYARISI

Son olarak, “Besi materyallerinin pazara gelmeye başlamasıyla birlikte üreticilerimizin aşılarını hızla yaptırmaları gerekiyor. Aksi halde sevkiyat için izin vermeyeceğiz.” diyerek üreticilere aşılamada hızlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Gümen, sahada gözlemlediği kadarıyla Kars’ta hayvanların durumunun genel olarak iyi olduğunu belirtti ve hastalığın sona ermesiyle birlikte pazara sevklerin yeniden yapılabileceğini ifade etti.