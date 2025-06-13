Tarım Ve Orman Bakanı, Açılış Yaptı

TMO BATMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İDARE HİZMET BİNASI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Batman Başmüdürlüğü İdari Hizmet Binası’nın açılışını yaptı. Yumaklı, 7 Mayıs’ta buğday ve 10 Mayıs’ta arpa hasadının başladığını, şu anda Türkiye genelinde hasatta yüzde 5 seviyesine ulaşıldığını açıkladı. İklim değişikliği, kuraklık ve lokal yağışların tarımı zorladığını belirtti.

ÜRETİCİYE DESTEK SÜRECEK

Bir dizi programa katılan Bakan Yumaklı, yeni hizmet binasının üretim için önemli bir merkez olacağını ifade etti. Yumaklı, “Özellikle bu binalar, sadece işiniz düştüğünde değil, sohbet etmek, bilgi ve tecrübe paylaşmak için de kullanılmalı. Üretimin devamlılığı bu iletişimle sağlanacaktır” dedi. Kahramanmaraş depremlerinin, sağlam ve fonksiyonel binaların ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini vurguladı ve yeni binanın bu ihtiyaca cevap verecek şekilde inşa edildiğini ekledi.

ÜRETİCİLER ENDİŞE ETMESİN

Yumaklı, 3 Haziran’da alım fiyatlarının açıklandığını, TMO’nun 600 noktada ürün alımlarına başlamasının, üreticilerin yanında olduklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. 2024 yılının bu sistemin ilk uygulama yılı olacağını, 2025’in ise sonuçların alınacağı yıl olacağını belirtti. “Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi üreticiyi yalnız bırakmadı. TMO, piyasada denge unsuru olmayı sürdürecek. Üreticilerimiz asla endişe etmesin” dedi.

İHRACATTA BÜYÜK BAŞARI

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin gıda ve tarım ürünleri ihracatında önemli bir başarıya ulaştığını vurguladı: “2024 yılı sonunda 32.6 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünü ihracatı sağlandı. Bu, üreticimizin başarısını gözler önüne seriyor. Geleceğin tarımını, ülke güvenliğiyle eşdeğer gören herkese teşekkür ediyorum. Hasat döneminin bereketli geçmesini temenni ediyorum.”

Açılışa Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve çevre illerin TMO başmüdürleri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.