Tarım Ve Orman Bakanı Başsağlığı Diledi

BAKAN YUMAKLI’DAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Yumaklı, sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaptı.

YUMAKLI’DAN TAZİYE MESAJI

Yumaklı, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile Önder’in anısını yaşatma ve ailesine moral verme amacı mevcut.